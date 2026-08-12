Crolla a New York First Solar
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di First Solar rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di First Solar. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, First Solar evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 238,6 USD. Primo supporto a 220,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 214,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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