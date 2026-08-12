Crolla a New York First Solar

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di First Solar rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di First Solar . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, First Solar evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 238,6 USD. Primo supporto a 220,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 214,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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