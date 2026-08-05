Orientamento rialzista per Besi

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Prepotente rialzo per il produttore di semiconduttori , parte dell' AEX , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'8,09% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 217,7 Euro, con stop loss fissato a livello 189,9 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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