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Francoforte: rosso per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hochtief
(Teleborsa) - Retrocede la big tedesca delle costruzioni, con un ribasso del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 430,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 448,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 424,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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