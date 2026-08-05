Francoforte: andamento sostenuto per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di rame , che avanza bene dell'1,91%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aurubis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,01%, rispetto a +0,59% del MDAX ).





Lo status tecnico della big europea del rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 190,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 197,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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