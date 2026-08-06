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Francoforte: seduta difficile per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Aurubis
Pressione sul produttore tedesco di rame, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.
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