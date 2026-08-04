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Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame, con una variazione percentuale del 3,27%.
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