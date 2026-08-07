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Francoforte: brusca correzione per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Aurubis
Ribasso per il produttore tedesco di rame, che tratta in perdita del 5,02% sui valori precedenti.
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