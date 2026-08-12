Germania, inflazione confermata in accelerazione al 2,8% su anno a luglio

(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione in Germania a luglio 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,8% su base annua, rispetto al +2,3% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile si registra un +0,8%, uguale alla stima preliminare, contro il -0,3% di giugno.



Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un aumento dello 0,9% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,8% su anno (come il dato preliminare).



"I prezzi dell'energia hanno continuato ad aumentare a un ritmo superiore alla media e sono quindi rimasti il ??principale motore dell'inflazione. L'aumento dei prezzi dell'energia è stato molto più marcato rispetto al mese precedente, spingendo al rialzo il tasso di inflazione", afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica.



"In particolare, i prezzi dei carburanti sono aumentati notevolmente rispetto al mese precedente - ha aggiunto - Ciò è dovuto alla cessazione dello sconto governativo sui carburanti il ??30 giugno, che ha coinciso con l'aumento del prezzo del petrolio a seguito della guerra in corso con l'Iran".

Condividi

```