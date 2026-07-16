Milano 14:21
52.022 -0,74%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 14:21
10.482 -0,32%
Francoforte 14:21
24.763 -0,95%

Italia, Prezzi consumo (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Italia, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```