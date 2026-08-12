L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo (+0,76%), slancio per Tesselis
(Teleborsa) - Il comparto telecomunicazioni in Italia termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.035,8 in guadagno dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications ha chiuso a 381, dopo aver avviato la seduta a 377.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, composto rialzo per Telecom Italia, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,80%.
Controllato progresso per Inwit, che chiude in salita dello 0,71%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, brillante rialzo per Tesselis, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 13,07%.
Giornata fiacca per OPS eCom, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.
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