Il Comparto telecomunicazioni in Italia prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+0,48%)
(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il comparto telecomunicazioni in Italia, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Telecommunications, che mostra un progresso moderato.
L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 14.221,3, in aumento dello 0,48%, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni mostra un vantaggio similare dello 0,69% a 381,23.
Tra i titoli del FTSE MIB, allunga timidamente il passo Telecom Italia, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,01%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, giornata fiacca per Softlab, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.
Seduta sostanzialmente invariata per OPS eCom, che termina gli scambi con un moderato 0%.
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