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Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,02%)

Finanza, Indici settoriali
Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,02%)
(Teleborsa) - Rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Telecommunications.

L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 13.952,08, in aumento di 142,18 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni ha chiuso a 378,62, dopo aver avviato la seduta a 370,15.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, composto rialzo per Telecom Italia, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,36%.

Discesa moderata per Inwit, che chiude la giornata del 4 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Tra le azioni del Ftse MidCap, controllato progresso per Rai Way, che chiude in salita dello 0,53%.

Tra le small-cap di Milano, sostanziale invarianza per OPS eCom, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.

Modesto recupero sui valori precedenti per Tesselis, che conclude in progresso dello 0,56%.

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