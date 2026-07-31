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Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra segnali di resistenza (+0,44%)

Finanza, Indici settoriali
Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra segnali di resistenza (+0,44%)
(Teleborsa) - L'indice del settore telecomunicazioni mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 13.774,9, in crescita dello 0,44% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications mostra una leggera flessione dello 0,43% a 373.

Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Rai Way, che avanza bene e porta a casa un +2,43%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, sostanziale invarianza per OPS eCom, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.

Nuovo spunto rialzista per Tesselis, che guadagna bene e porta a casa un +1,56%.

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