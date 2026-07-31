Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra segnali di resistenza (+0,44%)

(Teleborsa) - L' indice del settore telecomunicazioni mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni .



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 13.774,9, in crescita dello 0,44% rispetto alla chiusura precedente, mentre l' indice EURO STOXX Telecommunications mostra una leggera flessione dello 0,43% a 373.



Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Rai Way , che avanza bene e porta a casa un +2,43%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, sostanziale invarianza per OPS eCom , che archivia la seduta con un trascurabile 0%.



Nuovo spunto rialzista per Tesselis , che guadagna bene e porta a casa un +1,56%.





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