Lettura rialzista per Gerresheimer
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Effervescente la società di packaging, tra i componenti del MDAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,56%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 27,36 Euro, con stop loss posto a quota 26,27 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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