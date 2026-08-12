Wall Street in territorio positivo trainato dal tech, fiducia su domanda AI stabile

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 53.796 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 7.749 punti.



Positivo il Nasdaq 100 (+0,89%); consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,19%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,18%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-1,15%), materiali (-1,03%) e telecomunicazioni (-1,02%).



Prosegue in territorio positivo la seduta a Wall Street, sostenuta da un'inflazione in linea con le attese e dai guadagni dei titoli AI. Da un lato le probabilità che la Fed lasci invariati i tassi a settembre sono salite al 62%, dal 45% della settimana precedente. mentre aumenta la fiducia su una domanda di AI stabile grazie ai conti e alle stime pubblicati da CoreWeave e Super Micro Computer .



Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+2,97%), Caterpillar (+2,65%), Merck (+1,87%) e Cisco Systems (+1,83%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce , che prosegue le contrattazioni a -2,48%.



Soffre Home Depot , che evidenzia una perdita del 2,43%.



Preda dei venditori Microsoft , con un decremento dell'1,93%.



Si concentrano le vendite su IBM , che soffre un calo dell'1,82%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Seagate Technology (+7,34%), Micron Technology (+6,79%), Lam Research (+5,60%) e Applied Materials (+5,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Axon Enterprise , che ottiene -5,64%.



In apnea Charter Communications , che arretra del 5,04%.



Tonfo di Workday , che mostra una caduta del 4,02%.



Vendite su MercadoLibre , che registra un ribasso del 3,02%.

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