Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di software francese , con una flessione dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Dassault Systemes mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,57. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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