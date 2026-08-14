Parigi: in forte denaro Dassault Systemes
(Teleborsa) - Brilla la società di software francese, che passa di mano con un aumento del 4,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dassault Systemes. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dassault Systemes evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,02 Euro. Primo supporto a 21,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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