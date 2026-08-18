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Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes
Seduta positiva per la società di software francese, che avanza bene del 2,06%.
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