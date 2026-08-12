TUI conferma outlook nonostante redditività sotto le attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - TUI , il maggiore tour operator europeo, ha registrato un EBIT underlying di 233,8 milioni di euro nel terzo trimestre (-86,8 milioni di euro su base annua) o 234,6 milioni di euro (-86,1 milioni di euro su base annua) a valuta costante, rispetto al record dell'anno precedente (320,6 milioni di euro), inferiore ai 274 milioni di euro previsti dagli analisti (secondo dati LSEG). I risultati hanno risentito dell'accresciuta incertezza geopolitica, che ha influenzato il comportamento di prenotazione dei clienti, nonché di un impatto una tantum di 20 milioni di euro derivante dalla guerra in Iran.



Ad oggi, sono state registrate complessivamente 12,2 milioni di prenotazioni nei mercati di riferimento, di cui 4,3 milioni aggiunte dall'ultimo aggiornamento del 13 maggio 2026. Una parte significativa del programma estivo è già stata venduta. La domanda per le nostre destinazioni a corto e medio raggio rimane il principale motore delle prenotazioni, con Grecia e Spagna, incluse le Isole Baleari e le Canarie, che si confermano le mete più gettonate.



I ricavi prenotati, pari a -6%, sono migliorati di +1 punto percentuale rispetto all'aggiornamento di maggio, grazie all'attenuarsi dell'impatto iniziale della guerra in Iran. A livello di singoli mercati, i ricavi prenotati nei due mercati principali sono pari a -8% nel Regno Unito e a -3% in Germania.



Guardando all'inverno 2026/27, la società tedesca sottolinea che la stagione è ancora in una fase iniziale, con visibilità limitata poiché i clienti rimangono concentrati sulle vacanze estive e continuano a prenotare a ridosso della partenza.



Le previsioni sull'intero esercizio, confermate, riflettono le attuali condizioni di mercato per la stagione estiva e presuppongono che non vi sia un'escalation significativa delle tensioni geopolitiche e che le forniture di carburante possano essere mantenute. Confermate le previsioni per l'esercizio 2026 (a valuta costante) come segue: sospese le previsioni di fatturato (esercizio 2025: 24.179 milioni di euro); EBIT underlying compreso tra 1,1 e 1,4 miliardi di euro (esercizio 2025: 1.413 milioni di euro).

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