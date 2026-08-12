USA, scorte petrolio settimanali salgono di 17,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 31 luglio 2026, sono saliti di circa 17,4 milioni di barili a 424,4 MBG, contro attese per un decremento di 1,7 milioni.



Stabile lo stock di distillati che ha registrato un calo di circa 0,01 MBG, rimanendo a quota 107,1 MBG, contro attese per un incremento di 1,3 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1 milioni a quota 208,7 MBG (era atteso un decremento di 1,2 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 6,1 milioni MBG a 398,7 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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