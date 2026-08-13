Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25.771,7. Primo supporto visto a 25.274,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25.108,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)