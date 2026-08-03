Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Seduta trascurata per l'Hang Seng Index, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.110,2 e primo supporto individuato a 25.432,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.787,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)