Milano 12:22
52.611 +0,84%
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Dow Jones 31-lug
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Seduta trascurata per l'Hang Seng Index, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.110,2 e primo supporto individuato a 25.432,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.787,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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