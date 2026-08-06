Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Modesto guadagno per l'Hang Seng Index, che avanza di poco a +0,24%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.999,2, mentre il primo supporto è stimato a 25.842,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.155,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)