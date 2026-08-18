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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Risultato positivo per l'Hang Seng Index, che lievita dell'1,34%.

L'analisi di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 25.698,4 e supporto a 25.162,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 26.234,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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