Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Risultato positivo per l'Hang Seng Index, che lievita dell'1,34%.
L'analisi di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 25.698,4 e supporto a 25.162,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 26.234,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)