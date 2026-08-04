Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Hang Seng Index, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26.242,3. Possibile una discesa fino al bottom 25.543,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26.940,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)