Londra: giornata negativa in Borsa per Antofagasta
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia mineraria, che soffre con un calo del 4,96%.
L'andamento di Antofagasta nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 39,18 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 37,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 40,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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