Milano 12:25
53.955 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:25
10.803 -0,28%
Francoforte 12:25
26.475 +0,55%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.440,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.440,17 in apertura.
Condividi
```