Milano 7-ago
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Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.530,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.530,28 in apertura.
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