Milano 12:17
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Dow Jones 19-ago
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Londra 12:17
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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,17%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.903,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,17%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -2,17% e termina gli scambi a 3.903,72 punti.
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