"Buy" per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Grande giornata per il gruppo che gestisce alberghi, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 2,54%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su InterContinental Hotels Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 159,8 USD, con stop loss stimato a quota 153,4 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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