Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo che gestisce alberghi , che presenta una flessione del 2,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per InterContinental Hotels Group , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 150,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 152,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 150.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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