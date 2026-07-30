Madrid: balza in avanti Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con un rialzo del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Meliá Hotels International si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,89 Euro. Supporto stimato a 10,39. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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