Invito all'acquisto per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Ottima performance per il gruppo che gestisce alberghi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che ha chiuso in rialzo del 2,20%.
Operatività odierna:
Le azioni di InterContinental Hotels Group, su questi prezzi fissati a 160,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 147,2 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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