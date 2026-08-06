Invito all'acquisto per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Ottima performance per il gruppo che gestisce alberghi , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,20%.





Operatività odierna:

Le azioni di InterContinental Hotels Group , su questi prezzi fissati a 160,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 147,2 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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