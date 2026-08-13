Eurozona, BCE: contante resta metodo di pagamento più accettato

(Teleborsa) - ll contante resta il metodo di pagamento più accettato nella zona euro. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio sull'uso del contante da parte delle aziende nell'area dell'euro, pubblicato oggi dalla Banca Centrale Europea, l'accettazione del contante è in leggera ripresa, dopo il calo osservato durante e dopo la pandemia.



Numeri alla mano, nel 2026, il 92% delle aziende che vendono beni e servizi in punti vendita fisici nel commercio al dettaglio, ristoranti e caffè, hotel e nei settori arte, intrattenimento e tempo libero ha dichiarato di accettare contante. Il dato è in aumento rispetto al 90% del 2024, suggerendo che l'accettazione del contante è in ripresa dopo il calo osservato durante e dopo la pandemia.



Nel complesso, rileva il sondaggio - condotto tra febbraio e aprile su un campione di 8.205 aziende in 21 paesi dell'eurozona -, il contante è il metodo di pagamento più diffuso nell'area dell'euro. L'accettazione dei pagamenti con carta è rimasta sostanzialmente stabile all'88% tra il 2024 e il 2026, mentre l'accettazione dei pagamenti digitali è aumentata notevolmente, passando dal 36% al 68% delle aziende nello stesso periodo.



In questo quadro, tuttavia, il 25% delle aziende nell'area dell'euro riferisce di aver preso iniziative per promuovere i pagamenti digitali.

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