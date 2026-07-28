Creactives abbassa cedola bond al 6% e allunga scadenza al 31 dicembre 2027

(Teleborsa) - L'assemblea degli obbligazionisti in forma totalitaria e il CdA di Creactives Group , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, hanno deliberato alcune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario non convertibile "CREG - 7% 2024 – 2026", ora denominato "CREG - 6% 2024 – 2027".



In particolare: durata fino al 31 dicembre 2027; Data di Pagamento Straordinaria 31 luglio 2026; Data di Pagamento: la Data di Pagamento Straordinaria e la Data di Scadenza; tasso di interesse/cedole: tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7% calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli dalla data di emissione alla prima data di pagamento (31 luglio 2025); tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7% calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli dalla prima data di pagamento (31 luglio 2025) alla Data di Pagamento Straordinaria (31 luglio 2026); tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6% calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli dalla Data di Pagamento Straordinaria fino alla Data di Scadenza; rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, il rimborso avverrà alla Data di Scadenza unitamente alla cedola interessi maturata per il relativo periodo di interessi.



Il CdA aveva deliberato in data 19 luglio 2024 l’emissione, in una o più tranche, del prestito fino a un massimo di 1 milione di euro rappresentato da 40 obbligazioni di nominali 25.000 euro cadauna. Alla data odierna sono state sottoscritte complessivamente 20 obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 500 mila euro. Alla prima data di pagamento sono stati corrisposti interessi lordi per 35 mila euro e lo stesso importo verrà corrisposto alla Data di Pagamento Straordinaria.

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