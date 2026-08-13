Barkin (FED), la questione sull'aumento dei tassi resta aperta

(Teleborsa) - "Il mistero dell'inflazione non sta nel sapere se tornerà o meno al nostro obiettivo del 2%". E' quanto ha affermato il presidente della Federal Reserve di Cleveland, Tom Barkin, in un intervento alla camera di commercio di Greenville, nella Carolina del Sud, aggiungendo che "il FOMC ha chiarito che siamo determinati a raggiungere tale obiettivo e che disponiamo degli strumenti necessari".



"La questione aperta è come ci arriveremo. La Fed dovrà aumentare ulteriormente i tassi, oppure l'inflazione è già sulla strada per tornare all'obiettivo?"



Barkin ha poi evidenziato che le aspettative sui prezzi "rimangono stabili" e che "l'attuale livello dei tassi di interesse, secondo molti, è ancora sufficientemente restrittivo da far scendere l'inflazione".

Condividi

```