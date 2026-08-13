Londra: andamento rialzista per Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , che avanza bene del 2,05%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kingfisher rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kingfisher . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kingfisher evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,314 sterline. Primo supporto a 3,244. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,199.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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