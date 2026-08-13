Londra: andamento rialzista per Kingfisher
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che avanza bene del 2,05%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kingfisher rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kingfisher. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kingfisher evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,314 sterline. Primo supporto a 3,244. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,199.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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