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Londra: in calo Rio Tinto

Migliori e peggiori
Londra: in calo Rio Tinto
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione del 2,56%.

La tendenza ad una settimana di Rio Tinto è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Rio Tinto è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,62 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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