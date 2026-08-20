Milano 15:13
52.669 +0,10%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 15:13
10.708 -0,33%
Francoforte 15:12
25.953 -0,53%

Londra: in calo Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Marks & Spencer
Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che sta segnando un calo del 2,24%.
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