Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:04
29.787 +0,89%
Dow Jones 21:04
53.853 +0,11%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Londra: in calo Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Tesco
Sottotono la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che passa di mano con un calo del 2,04%.
Condividi
```