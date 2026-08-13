New York: performance negativa per Newmont

(Teleborsa) - Rosso per la società mineraria , che sta segnando un calo del 2,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Newmont mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 115,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 114,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 117.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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