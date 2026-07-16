Seco, ValueTrack aumenta fair value con slancio in crescita

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 3,85 euro
per azione (dai precedenti 3,70 euro) il fair value
sul titolo Seco
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, dopo il raggiungimento della guidance per il secondo trimestre
e l'order intake record.
Gli analisti hanno rivisto leggermente al rialzo le previsioni
: le nuove stime per il terzo trimestre 2026, pari a circa 60 milioni di euro, indicano un'ulteriore accelerazione della crescita. In particolare, sulla base delle precedenti stime, un fatturato di oltre 60 milioni di euro nel terzo trimestre 2026 avrebbe implicato un fatturato di soli 52,5 milioni di euro nel quarto trimestre 2026, un calo sequenziale dopo il picco, che ora non prevedono. Pertanto, per l'esercizio 2027, prevedono ora: i) un fatturato netto di 244,7 milioni di euro, il che implica un CAGR (tasso di crescita annuale composto) per il periodo 2025-2027 di circa +11%; ii) un EBITDA rettificato di 52,8 milioni di euro, equivalente a un margine del 21,6%; e iii) un indebitamento netto rettificato in calo a 27,5 milioni di euro, pari a circa 0,53 volte l'EBITDA rettificato.
Al nuovo fair value, Seco verrebbe scambiata a 12,5x e 10,8x EV/EBITDA rettificato per gli esercizi 2026 e 2027, rispettivamente, ancora con uno sconto significativo rispetto ai concorrenti
, lasciando spazio a ulteriori rialzi se il Gruppo continuerà a mantenere la sua traiettoria di crescita e redditività.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)