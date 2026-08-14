Adyen, mattinata sostenuta ad Amsterdam in scia agli analisti

(Teleborsa) - Il Fornitore olandese di servizi di pagamento
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1.087,8 Euro con un rialzo del 2,7%. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1.098,3 e successiva a 1.126,5. Supporto a 1.070,1.
A sostenere il titolo Adyen
la view positiva di più di un broker
in scia ai solidi conti semestrali
, alle confortanti previsioni su fatturato e marginalità per il prossimo biennio, oltre agli investimenti in data center che rappresenteranno la maggior parte del CapEx e che saranno anticipati dal 2027 alla seconda metà di quest'anno.
Nel dettaglio, Goldman Sachs
, UBS
e Jefferies
hanno tutti confermato la raccomandazione all'acquisto (Buy) e alzato il target price
sul titolo della fintech olandese rispettivamente a 1.850 euro
(dal precedente 1.800 euro), a 1.400 euro
(da 1.350 euro) e a 1.233 euro
(da 1.166 euro).