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Adyen, mattinata sostenuta ad Amsterdam in scia agli analisti

Goldman Sachs, UBS e Jefferies alzano il target price e confermano il Buy

Finanza, Fintech
Adyen, mattinata sostenuta ad Amsterdam in scia agli analisti
(Teleborsa) - Il Fornitore olandese di servizi di pagamento estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1.087,8 Euro con un rialzo del 2,7%. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1.098,3 e successiva a 1.126,5. Supporto a 1.070,1.

A sostenere il titolo Adyen la view positiva di più di un broker in scia ai solidi conti semestrali, alle confortanti previsioni su fatturato e marginalità per il prossimo biennio, oltre agli investimenti in data center che rappresenteranno la maggior parte del CapEx e che saranno anticipati dal 2027 alla seconda metà di quest'anno.

Nel dettaglio, Goldman Sachs, UBS e Jefferies hanno tutti confermato la raccomandazione all'acquisto (Buy) e alzato il target price sul titolo della fintech olandese rispettivamente a 1.850 euro (dal precedente 1.800 euro), a 1.400 euro (da 1.350 euro) e a 1.233 euro (da 1.166 euro).


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