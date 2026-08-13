Adyen vola in Borsa dopo la semestrale

Anticipa investimenti in data center al 2026

(Teleborsa) - Corre ad Amsterdam il titolo Adyen dopo conti in crescita nel primo semestre.



La piattaforma fintech ha chiuso il semestre con un fatturato netto in crescita del 19% su base annua a 1,3 miliardi di euro, mentre il volume delle transazioni elaborate è aumentato del 24% a 803,8 miliardi. L'EBITDA ha raggiunto i 641,5 milioni, con un margine EBITDA del 49%, o del 50% escludendo i costi di transazione una tantum.



Il rapporto di conversione del flusso di cassa libero è stato dell'86%, con investimenti in conto capitale (CapEx) pari al 5% del fatturato netto.



Per l'intero 2026 Adyen ha dichiarato di aspettarsi una crescita del fatturato netto compresa tra il 21% e il 23% su base annua a tassi di cambio costanti, includendo il contributo delle acquisizioni completate il 1° luglio 2026. La fintech continua a prevedere un margine EBITDA superiore al 55% entro il 2028. Nel 2026, la società stima che il margine EBITDA sottostante rimanga in linea con il 2025; includendo le acquisizioni di Talon.One e Orb, prevede che il margine EBITDA si attesti un punto percentuale al di sotto di quello del 2025.



La maggior parte del CapEx sarà investita in data center. Nella nota ai conti semestrali, infatti, Adyen ha dichiarato di stare "anticipando gli investimenti previsti per il 2027 al secondo semestre del 2026 per garantire la disponibilità di risorse di calcolo e archiviazione e bloccare i prezzi, nonostante le continue difficoltà della catena di approvvigionamento". L'azienda prevede che le spese in conto capitale si attesteranno intorno al 7% del fatturato netto quest'anno, ma si aspetta che torneranno ai livelli storici dopo il 2026.

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