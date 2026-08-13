Nexi in vetta al Ftse Mib con gli acquisti sul paytech dopo la semestrale in crescita di Adyen

(Teleborsa) - Seduta brillante per Nexi
che, con un guadagno del 3,4%, si posiziona in vetta al FTSE MIB
(+0,5%).
Una performance che si registra in scia agli acquisti sui titoli del comparto paytech
con la olandese Adyen
che balza di circa il 15% ad Amsterdam dopo i conti in crescita.
La piattaforma fintech ha infatti chiuso il semestre con un fatturato netto in progresso del 19%
annuo a 1,3 miliardi di euro, un volume delle transazioni elaborate aumentato del 24% a 803,8 miliardi e un EBITDA di 641,5 milioni, con il relativo margine del 49%, o del 50% escludendo i costi di transazione una tantum.
Per l'intero 2026
, Adyen si aspetta una crescita del fatturato
netto tra il 21% e il 23% a cambi costanti, includendo il contributo delle acquisizioni completate il 1° luglio 2026, e continua a prevedere un margine EBITDA superiore al 55% entro il 2028.
A sostenere Nexi sarebbero anche i rumour su un possibile incremento della quota
nella società da parte di Cdp
fino al 29,9% dall'attuale 19,6%.
L'andamento del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza
individuata a quota 4,304 Euro
. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4,227. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento
verso quota 4,177
.