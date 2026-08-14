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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,09%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,41. Supporto a 182,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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