Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,09%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,41. Supporto a 182,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)