Compagnia dei Caraibi: Pietro Bonada entra nel CdA come nuovo consigliere

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi , azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, rende noto di aver cooptato il consigliere Pietro Bonada quale consigliere non esecutivo e non indipendente, in sostituzione di Camillo Rossotto, dimessosi dalla carica in data 12 giugno 2026.



Laureato in Economia eCommercio presso l’Università degli Studi di Torino, Pietro Bonada ha maturato una pluriennale esperienza nei settori della comunicazione, del marketing e dell’innovazione digitale. Dopo aver ricoperto incarichi manageriali nel Gruppo Armando Testa e in Fiat Group Automobiles, ha fondato nel 2022, Thinking Hat, società del Gruppo Compagnia dei Caraibi.



Il consigliere cooptato risulta in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.



Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna, Pietro Bonada non detiene azioni della Società.

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