Compagnia dei Caraibi, Cda ritiene congruo prezzo OPA Tandem di 0,40 euro

Ricavi consolidati semestrali in calo in range 12,7-13,7 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Compagnia dei Caraibi ha approvato all’unanimità il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) relativo all’offerta pubblica

di acquisto volontaria totalitaria promossa da Tandem su massime 3.762.189 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi, rappresentative circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le 10.500.861 azioni di Gem (il 72,53% del capitale sociale della Società); le 83.508 di Trolley (lo 0,58% del capitale) e le 131.702 azioni proprie (lo 0,91% del capitale).



Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo in denaro, pari a 0,40 euro.



All’esito della riunione, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il Corrispettivo.



Nella medesima seduta il Cda ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati al 30 giugno 2026, non assoggettati a revisione contabile. In particolare, i ricavi sono compresi in un range tra 12,7 milioni e 13,7 milioni in calo in un range tra 39,8% e 35,0% rispetto al 30 giugno 2025 (21,0 milioni). Tale andamento riflette in particolare gli effetti già comunicati della ridefinizione del portafoglio marchi.

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