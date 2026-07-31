Compagnia dei Caraibi, OPA finalizzata al delisting parte il 3 agosto

(Teleborsa) - L'offerente Tandem, veicolo del CEO Edelberto Baracco, ha comunicato che è stato pubblicato il documento d'offerta dell'OPA volontaria totalitaria su Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. L'OPA è finalizzata a conseguire la revoca da Piazza Affari.



Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 3 agosto 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 settembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe. La data di pagamento del corrispettivo, pari a 0,40 euro per ciascuna azione portata in adesione, è il 10 settembre 2026 (salvo proroghe).



In particolare, l'offerta ha ad oggetto massime 3.762.189 azioni, rappresentative di circa il 25,99% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità dedotte: le 10.500.861 azioni di titolarità di Gem, rappresentative di circa il 72,53% del capitale; le 83.508 azioni di titolarità di Trolley, rappresentative di circa lo 0,58% del capitale; e le 131.702 azioni proprie, rappresentative di circa lo 0,91% del capitale.



Il controvalore massimo complessivo, calcolato sulla base del corrispettivo e assumendo l'integrale adesione, è pari a 1.504.875,60 euro.

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