Ferragosto, 700mila in agriturismo tra cibo e sport

(Teleborsa) - Saranno quasi 700mila i turisti italiani e stranieri che trascorreranno la settimana di Ferragosto negli agriturismi italiani, tra pernottamenti, pasti e attività esperienziali, con le strutture già vicine al tutto esaurito. È la stima di Coldiretti e Campagna Amica per il “Capodanno dell’estate”, che quest’anno registra un aumento del 5% delle presenze nelle campagne, alla ricerca di refrigerio dal gran caldo. A prevalere, seppur di poco, sono gli italiani, mentre la permanenza media si attesta sulle 5-6 notti. Ma c’è anche una piccola ma significativa percentuale di turisti che prenota all’ultimo secondo, magari solo per un paio di notti.



A spingere la vacanza in agriturismo è sempre più la possibilità di vivere esperienze legate al territorio e al cibo. Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, quasi un italiano su due (49%) parteciperà ad attività come degustazioni, visite a cantine, frantoi e caseifici, oppure corsi di cucina. In cima alle preferenze c’è l’enoturismo, seguito a pari merito da oleoturismo e turismo dei formaggi, mentre al quarto posto si colloca il birraturismo.



"L’agriturismo interpreta una nuova idea di vacanza, in cui il territorio, l’agricoltura e il cibo diventano parte integrante dell’esperienza del turista – sottolinea Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica e di Terranostra. È un modello di turismo diffuso che valorizza le tante realtà delle aree rurali, porta visitatori anche lontano dalle destinazioni più affollate e contribuisce a distribuire meglio i flussi, creando valore per le comunità locali e sostenendo la vitalità delle aree interne".



Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat, in Italia sono attive 26.360 aziende agrituristiche. Di queste, 21.449 offrono alloggio (81%), con 310.660 posti letto, mentre 13.092 propongono servizi di ristorazione, per complessivi 540.760 coperti. Crescono anche le attività complementari: 6.750 agriturismi propongono degustazioni e 13.265 organizzano attività ricreative, sportive o culturali.



Gli agriturismi sono concentrati soprattutto al Nord (43%) e al Centro (37%), con una presenza prevalente in collina (54%) e montagna (31%), e sono attivi nel 64% dei Comuni italiani, soprattutto nelle aree interne.



Il 26% delle aziende agrituristiche pratica agricoltura biologica, rafforzando il contributo del settore alla tutela del territorio e alla sostenibilità ambientale. L’agriturismo rappresenta inoltre un importante spazio per l’imprenditoria femminile e giovanile: sono 8.870 le strutture a conduzione femminile, pari al 34% del totale. Il comparto ha infine favorito la nascita di nuove professionalità legate all’accoglienza, alla promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alle attività educative e assistenziali, dalle fattorie didattiche agli agriasili.

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